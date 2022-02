Češi se vrátili k nákupům letenek

Podle Trejbala stejný efekt způsobila i od listopadu uvolněná pravidla pro turisty do USA a může to tak být i v případě Velké Británie, která podmínky pro cestovatele zmírnila 11. února.

„Aktuálně se nejlépe prodávají letenky do exotiky. Na prvních příčkách v prodejích jsou Maledivy, Dubaj, Zanzibar, Mauricius, Srí Lanka, ale také Cancún (Mexiko), Punta Cana (Dominikánská republika) a New York. Z evropských destinací se velmi dobře prodávají letenky do Istanbulu a před Valentýnem jsme zaznamenali nárůst prodejů letenek do Paříže,“ dodala Kašická.