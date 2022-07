Češi se drží, nebankrotují více než obvykle

Lidé v oddlužení tvoří k počtu obyvatel ČR starších patnácti let 1,27procentní podíl. Muži z toho 67 procent. Nejvíce pak věková kategorie 30–44 let (necelých 12 procent). Osoby v bankrotu starší 60 let tvoří jen tři procenta ze všech, kteří jsou v insolvenci.