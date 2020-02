Ceny v Česku raketově vzrostly

Takzvané toleranční pásmo ČNB je mezi jedním a třemi procenty. V tuto chvíli je tedy inflace o 0,6 procentního bodu nad tímto tolerančním pásmem. I to mohlo banku vést ke zvýšení úrokových sazeb.

„V dalších měsících by ceny mohly ještě mírně růst, jelikož se do nich budou postupně promítat vyšší daně z tabákových výrobků, které se v lednu projevily pouze částečně. Inflace by se tak mohla v první polovině roku přiblížit 4procentní hranici, ačkoli je možné, že vysoké ceny potravin budou mírně korigovat,“ uvedl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.