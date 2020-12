Ceny oleje, cukru či chleba v Rusku vystřelily vzhůru. Vláda slibuje zásah

Ruská vláda chce zastropovat ceny slunečnicového oleje a cukru, které podražily o 30 a 70 procent, uvedla agentura Interfax. Premiér Michail Mišustin označil výrazné zdražování v době snížených příjmů obyvatelstva za nepřípustné. Kromě cen oleje či cukru se v Rusku citelně zvedly i ceny chleba a mouky. Tisková agentura Australian Associated Press (AAP) upozornila, že by to mohlo mít dopad na vývoz obilovin z Ruska.