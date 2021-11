Ceny bytů jsou nadhodnocené, ČNB zpřísnila pravidla pro hypotéky

„Podle našich kalkulací ten dopad nebude nijak výrazný z hlediska toho, že by znepřístupnil přístup k úvěrům a dramaticky omezil hypotéční trh. Nemyslíme si, že by představoval překážku pro poskytnutí běžně poskytovaných úvěrů. Bezesporu bude překážkou pro malou část hypotéčních úvěrů, a to těch, které jsou potenciálně nejrizikovější,“ okomentoval na tiskové konferenci rozhodnutí ČNB její guvernér Jiří Rusnok.

Banka zároveň upozornila na to, že lidé do 36 let budou mít mírnější limity pro poskytnutí úvěru, který slouží k nákupu jejich vlastního bydlení. Limit ukazatele DTI, tedy celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, bude od dubna 8,5. Pro mladé do 36 let pak bude 9,5.