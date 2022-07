Cena ropy za týden spadla o 13 procent

Predikci cen ropy v případě, že by Rusko omezilo její produkci, vydala o víkendu americká investiční banka JPMorgan. Pokud by nastal extrémní scénář, který počítá s tím, že by Rusko snížilo těžbu o pět milionů barelů denně, mohla by ropa zdražit až na 380 dolarů (9170 Kč) za barel.