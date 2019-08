Brusel si posvítí na Facebook kvůli digitální měně libra

Nová digitální měna společnosti Facebook nazvaná libra se dostala do hledáčku Evropské komise (EK). Komise společnost požádala o vyjádření v rámci předběžného vyšetřování možného porušení antimonopolní legislativy, uvedl server Financial Times. Facebook by totiž mohl svým jednáním nespravedlivě znevýhodnit své potenciální konkurenty.