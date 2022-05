Brusel kvůli ruské invazi odložil znovuzavedení fiskálních pravidel

Ve svých pravidelných doporučeních pro členské země komise konstatovala, že by měly využít investice z mimořádného fondu obnovy pro dosažení rychlé nezávislosti na ruských energiích.

„To poskytne vládním fiskálním politikám prostor, aby mohly v případě potřeby rychle zareagovat," prohlásil místopředseda komise Valdis Dombrovskis. Členské státy tak budou například moci omezovat dopady vysokých cen energií na obyvatele či investovat do přechodu k obnovitelným zdrojům energií. Komise v dnešních doporučeních zdůraznila, aby státy „rozšířily veřejné investice do zelené a digitální transformace a do energetické bezpečnosti."