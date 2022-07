Brigádníci vydělávají až 200 korun na hodinu

Sedmnáctiletý fotbalista Pavel z Prahy-západ nedávno slavil velký úspěch. Jeho místní klub postoupil do vyšší soutěže.

Led štípe z větších bloků na kostky a balí do pytlů. Brigádu nemá jen na léto, pracuje celoročně, jakmile má čas – po škole, o víkendech. „Je to sice rutinní, ale čistá práce,“ říká Pavel. Vydělá si dvě stovky na hodinu.

Šéf je s ním spokojen. „Je to pracovitý a spolehlivý kluk. Takoví lidé se těžko shánějí. Mnozí přijdou dvakrát, a pak nic. To nepotřebuju. Na léto mi sem občas nastoupí ještě někdo na výpomoc, ale bez stabilního brigádníka bych to jen těžko zvládal,“ dodává.