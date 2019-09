Brexit bez dohody by automobilky stál až 147 miliard

V případě brexitu bez dohody začne na auta platit desetiprocentní clo. U většiny autodílů se clo pohybuje mezi třemi a 4,5 procenta. Vývoz aut z ČR do Velké Británie přesahuje 100 000 vozů ročně. Tuzemské automobilky loni vyvezly automobily a díly za 920 miliard korun, z toho 6,6 procenta směřovalo do Velké Británie. Loni se v EU vyrobilo 19,2 milionu vozů, z toho 1,44 milionu v ČR.

„Spojené království je pro český autoprůmysl významným obchodním partnerem, ať už z pohledu odbytu finálních výrobců na tamějších trzích, nebo také z pohledu dodavatelů, kteří své produkty dodávají do Británie přímo i prostřednictvím dodávek do dalších exportních zemí, typicky například do německých vozidel,” uvedl prezident AutoSAP Bohdan Wojnar.