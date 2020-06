Bramborám virus neuškodil a déšť pomohl

Sklizeň raných brambor se v minulých dnech už naplno rozběhla. České brambory z nové sklizně by měly být na pultech o něco levnější než v současnosti prodávané rané i konzumní brambory z dovozu.

Brambory patří k těm komoditám, u nichž Česko už řadu let není soběstačné

Podle Josefa Králíčka, předsedy Českého bramborářského svazu (ČBS), by se ceny českých raných brambor v obchodech mohly pohybovat do 20 korun za kilogram. Rané brambory dovážené z Egypta či z Maroka jsou asi o pětikorunu dražší, čerstvostí i chuťově ale podle odborníků za tuzemskými zaostávají. Ceny pozdních konzumních brambor, které jsou aktuálně na trhu, jsou podle místopředsedy ČBS Vlastimila Rasochy kolem 30 korun za kilo i více.

Brambory patří k těm zemědělským komoditám, u nichž Česko už řadu let není soběstačné. Míra soběstačnosti se v posledních letech pohybuje okolo 70 procent. V praxi to bývá tak, že tuzemské brambory se vyprodají už na jaře a čas do nové sklizně vyplňují dovozy, hlavně z Německa, Francie, Nizozemska či Polska. „Jsme závislí na dovozech, což se v jarních měsících projevuje růstem cen,“ dodal Rasocha.