Bohemia Energy končí. Milion lidí musí hledat nového dodavatele

Do skupiny Bohemia Energy patří společnosti Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Zákazníků všech těchto firem se to týká.

„K tomuto razantnímu kroku nás přiměl přetrvávající extrémní růst cen energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce. Vždy jsme se pro Vás snažili zajistit co nejvýhodnější podmínky, ale tento bezprecedentní nárůst nám to již nadále neumožňuje,” uvedla společnost na svém webu.

O dodávky energie ale klienti přijít nemají. „Dodávky energií bude pro Vás zajišťovat tzv. Dodavatel poslední instance, a to po dobu následujících 6 měsíců.” Tato povinnost je ze zákona. Těmito dodavateli jsou v Česku ČEZ, E.ON či Pražská energetika.

Lidé by si podle doporučení Bohemia Energy měli co nejdříve najít nového dodavatele. „V co možná nejkratším čase si vyberte nového dodavatele a uzavřete s ním smlouvu na dodávku energií,” doporučila firma.