Berlínské letiště Tegel se zavřelo, poslední spoj mířil do Paříže

Poslední letadlo z Tegelu, které vypravila francouzská společnost Air France do Paříže, odstartovalo asi v 15:40, což bylo se 40minutovým zpožděním oproti plánovanému odletu. Výběr francouzských aerolinek byl symbolický, protože první linkový let na Tegel v tehdejší západní části rozděleného velkoměsta uskutečnila rovněž Air France, a to v lednu 1960.

„Letiště bylo pro nás Berlíňany bránou do světa,” prohlásil Müller, který neděli označil za historický den. „Je to den plný emocí a vzpomínek a nám všem je z toho úzko u srdce,” uvedl. Müller dodal, že z brány do světa se Tegel změní v bránu pro vědce z celého světa. Areál by se totiž v budoucnu měl stát vědeckotechnickým a průmyslovým parkem.