Benzin i nafta zlevňují

„Vývoj je nyní pro řidiče příznivý, protože cena severomořské ropy Brent výrazně klesla. Nyní se pohybuje kolem sta dolarů za barel, když ještě koncem června to bylo přes 115 dolarů. To se projeví v koncových cenách,“ řekl ve čtvrtek Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Zároveň podle něj trochu klesly marže rafinérií. Dá se tak očekávat, že v nejbližších dvou týdnech by se ceny u pump mohly snížit o více než 50 haléřů na litr, pokud by cena ropy zůstala na stávající úrovni, mohlo by podle Tomčiaka zlevnění za červenec určitě přesáhnout korunu za litr.