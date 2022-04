Banky: Pokud se zastaví dodávky ruského plynu a ropy, Německo čeká hluboká recese

„Situace by byla ještě horší, kdyby byl zastaven dovoz nebo dodávky ruské ropy a zemního plynu. Výrazná recese v Německu by pak byla prakticky nevyhnutelná,“ řekl Sewing.

ECB usiluje o to, aby inflace v eurozóně ve střednědobém horizontu činila dvě procenta.

Studie poradenské společnosti Deloitte varuje dokonce před nejhorší poválečnou inflací. Ta by podle ní mohla nastat, pokud by se boje na Ukrajině protáhly hluboko do příštího roku.