Banky obnoví výplaty dividend

„Držíme doporučení Evropské rady pro systémová rizika. To znamená, že jsme drželi nějaká omezení a teď jsme řekli bankám, že máme určitý vzorec, podle kterého budeme akceptovat výplatu části dividend, které jsou nakumulovány v jejich nerozdělených ziscích,“ řekl Právu Rusnok.

ČNB banky za to, že její doporučení nevyplácet dividendy dodržují, loni opakovaně pochválila. V jiných odvětvích ekonomiky se sice dividendy vyplácely, ale podstatně méně než v předchozích letech.

Zatímco v roce 2019 si zahraniční vlastníci tuzemských firem rozdělili ze svých zisků v Česku 330,6 miliardy korun, loni to bylo 190,3 miliardy Kč. Z velkých firem loni vyplácela dividendy například společnost O2 ze skupiny PPF . Letos od ledna do května činil odliv dividend podle předběžných výsledků ČNB 35,2 miliardy Kč.

O tom, kolik budou smět svým vlastníkům letos odvést, jedná ČNB s každou bankou zvlášť. „Hodnotíme její rizikovou situaci, kapitál a podle toho stanovíme, podle pravidel a vzorce, který banky znají, kolik by mohly ze zadrženého zisku čerpat a jestli to bude maximum, který vzorec umožňuje, nebo jestli to bude méně,“ doplnil guvernér s tím, že jednání s bankami začala teprve nedávno, protože se čekalo na auditované hospodářské výsledky.