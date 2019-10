Bankovní daň zvýší poplatky a zdraží úvěry, varují ekonomové

Odlišně to vidí Jana Mücková, ředitelka společnosti Bondster, která zprostředkovává investice do půjček. „My jsme banky zachraňovali na konci devadesátých let a následně jsme je výhodně prodali do zahraničních rukou, takže bankovní sektor má i u nás co vracet společnosti,” uvedla pro Novinky.