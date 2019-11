Balík do ruky často zůstane na poště

Že má být balík do ruky skutečně doručován adresátovi na jakékoliv místo, které odesilatel uvede, Právu potvrdil mluvčí ČP Matyáš Vitík. Česká pošta to ostatně uvádí i na svém webu. Slibuje, že zajistí doručení balíku na jakoukoliv adresu v ČR obvykle následující pracovní den při podání zásilky.

„V základní ceně je automaticky zahrnuta udaná cena balíku až do hodnoty 50 tisíc korun, přičemž je možné za příplatek uvést jako udanou cenu až 100 tisíc, a pokud klient zvolí ještě doplňkovou službu Cenný obsah, pak až do výše jednoho milionu korun. Další doplňková služba garantuje čas dodání balíku nejpozději do čtrnácti hodin v pracovní den i v sobotu,“ mohou si lidé přečíst na internetových stránkách ČP.

Podivné praktiky

Praxe ovšem nezřídka bývá zcela jiná. O tom se přesvědčil i čtenář, jemuž měl být balík do ruky doručen domů. Místo toho našel jen ve schránce oznámení, ať si balík vyzvedne na poště. Pošta údajně nemá na důsledné plnění kapacity, tedy lidi.

Později však byl čtenář informován, že kdyby zavolal na poštu a věc reklamoval, balík by mu nakonec dodali. Na stav této služby reagují vtipálkové na Facebooku. Vyhlásili tam 1. srpen 2020 za „Den, kdy mi Česká pošta doručí balík do ruky“. Lidé mají klikat, jestli se té akce zúčastní. Výzva je doprovázena fotografií balíkového doručovatele s textem: „Také jste jako dítě na někoho zazvonili a rychle zdrhli, než otevřel? My jsme si z toho udělali byznys.“

Že Balík do ruky často zůstává automaticky na poště, připouští i ředitel divize pro poštovní provoz a logistiku ČP Petr Cinkl. „O tomto problému víme. Nezpůsobuje jej nekvalita lidí, ale kapacita naší doručovací sítě. Ta už značně přesahuje kapacitu, na niž byla historicky dimenzována. Změnou organizace práce proto chceme dosáhnout, aby se balíkoví doručovatelé mohli plně soustředit jen na tuto činnost,“ uvedl letos v srpnu v rozhovoru s Právem Cinkl.

Zdražit zatím mají jen listovní zásilky

Některé kroky už v tom směru byly od té doby učiněny. Teď se ale Česká pošta soustřeďuje především na předvánoční období, v němž například loni musela zvládnout denně až 350 tisíc balíků.

„Najímáme na to brigádníky a posilujeme třídicí centra,“ informoval Vitík. Balík do ruky není levnou záležitostí. Podle aktuálního ceníku je základní cena této služby za zásilku s nejdelší stranou do 35 centimetrů 129 korun a za tu největší možnou do 240 centimetrů zaplatí odesilatel 359 korun.

Na dotaz, zda v příštím roce tato služba ještě podraží, ujistil Vitík: „S tím zatím nepočítáme, cena by měla zůstat stejná.“ Více tedy budou lidé v příštím roce zřejmě platit jen za listovní zásilky, u nichž Česká pošta chystá zavedení dvourychlostního doručování.

Naopak v balíkových službách ČP nyní přechodně zlevnila balík na poštu. Sleva platí do 30. ledna. Podmínkou pro její poskytnutí je, že odesilatel vlastní zákaznickou kartu a podací data předá vybrané poště elektronicky. V tom případě ušetří proti obvyklé ceně dvacet korun.

Odesilatel si sám zvolí poštovní pobočku, na které bude balík připraven k vyzvednutí, a adresát si jej vyzvedne, kdy se mu to hodí. Neriskuje tedy jako v případě balíku do ruky, že mu jej pošta domů nedoručí a bude tak stejně muset vážit cestu na pobočku.

Na dotaz Práva, jestli jsou případy, kdy pošta za nedoručení balíku přímo do rukou adresáta musela vracet odesilateli peníze, Vitík sdělil: „Každá taková reklamace se posuzuje individuálně, včetně toho, zda doručovatel v uvedený čas vůbec byl na místě. V případě pochybení poskytneme dodatečné doručení zásilky.“