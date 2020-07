Babiš se v USA přimlouval za Smartwings, firmě tím mohl uškodit

Premiér Andrej Babiš (ANO) se už v lednu přimlouval za aerolinky Smartwings v USA. Napsal tehdy vedení Boeingu, aby uznalo škodu za dva roky uzemněná letadla 737 MAX a dohodlo se na vyrovnání. Upozornila na to televize CNN Prima News. To by ale mohlo zkomplikovat možnost společnosti dosáhnout na státní pomoc, jejíž podmínkou je, že firma nebyla v existenčních problémech před 12. březnem.