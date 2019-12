Automobilky PSA a Fiat Chrysler schválily fúzi

Nový automobilový gigant by měl ročně dodávat na trh 8,7 milionu vozů. Větší budou pouze německý Volkswagen , japonská Toyota a francouzsko-japonská skupina Renault-Nissan.

Podle dřívějších informací francouzského ministerstva hospodářství a financí bude sloučený podnik zaměstnávat zhruba 400 000 lidí. Transakce by měla být uzavřena do 12 až 15 měsíců, uvedly PSA a FCA.

Spojením by obě společnosti měly ročně ušetřit 3,7 miliardy eur (přes 94 miliard Kč), aniž by musely zavírat továrny. Roční tržby sloučeného podniku by se měly pohybovat kolem 170 miliard eur.