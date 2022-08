ANALÝZA: Zadlužené Řecko a Itálie v problémech. Jejich bankrot však ECB nedovolí

Ekonomiky po celém světě zažily v posledních letech řadu kotrmelců. Předchozí dlouhodobý růst nejprve utnula pandemie koronaviru – rozsáhlé lockdowny donutily vlády k masivním kompenzacím poskytovaným na dluh. To ovšem vedlo k inflaci, jejíž rapidní růst se tento rok naplno projevuje. Vše navíc ještě umocňuje válka na Ukrajině a krize na trhu s energiemi.

Jelikož jsou však ekonomiky uvnitř eurozóny poměrně dost provázané, podle Peterky ECB bankrot „v řeckém stylu“ v žádné zemi nepřipustí. „I bankrot jedné země z jihu eurozóny by měl významný negativní dopad na okolní země a zřejmě by odstartoval domino efekt, kdy by postupně k bankrotu došla i zbylá trojice nejzadluženějších zemí EU,“ přiblížil možné, nežádoucí důsledky takového vývoje.