Analýza: Airbnb v Česku je byznys, na který doplácíme všichni

„Mám centrum Prahy velmi rád, ale v poslední době uvažujeme, že se odtud odstěhujeme,“ naznačuje Hovorka. „Kromě nepředvídatelných hostů v sousedství nám vadí i to, že z centra mizí naše oblíbené obchody, a také proto, že se to tu docela strašidelně vylidňuje. Mnoho našich známých se odsud už odstěhovalo. Až zase bude někdo tvrdit, že si majitel může se svým bytem dělat, co chce, může si zkusit strávit pár nocí u nás v domě.“

Pražský magistrát proto s Airbnb vyjednal, že si předají informace, a firma by jednak tyto poplatky vybrala napřímo od podnikajících subjektů a jednak by je pak ona sama uhradila do městské kasy. Podle odhadů by tímto způsobem Praha získala 100 milionů korun, které jí nyní unikají.