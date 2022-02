Analytici reagují na Lipavského: LNG je pro Česko cenová katastrofa

Také podle energetického experta společnosti ENAS Vladimíra Štěpána je LNG na vzestupu. Už za tři roky by ho mohlo být do Evropy dodáváno podstatně více, a to nejen z USA, ale i z Austrálie, Kataru a dalších zemí. Nicméně ani tak se podle něj závislosti na ruském plynu nezbavíme, jen ji výrazně snížíme.

I sám Lipavský v rozhovoru pro Reuters upozornil, že nemůžeme být závislí jen na LNG. Podle Štěpána jsou důvody pro to jasné. „Z hlediska bezpečnosti si značně pohoršíme. Když přijde krize, nemusí k nám LNG do vnitrozemí dorazit. Nehledě na to, že i jeho dodavatelé ho budou posílat tam, kde je nejvyšší cena. To je opět nevýhoda LNG. Z tohoto pohledu je lepší kombinace ruského potrubního plynu jako rozhodujícího zdroje a LNG,“ sdělil Novinkám.