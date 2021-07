Amazon dostal od EU obří pokutu 19 miliard korun

The Wall Street Journal v červnu napsal, že hrozící pokuta 425 milionů dolarů (9,12 bilionu korun) by byla nejvyšší pokutou, jaká byla dosud v rámci těchto pravidel vyměřena. Odpovídala by zhruba dvěma procentům loňského čistého zisku Amazonu, který činil 21,3 miliardy dolarů (457,23 miliardy korun).