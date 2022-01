Akcie nesly pohádkově, dluhopisy ztratily

Banky stále aktivněji oslovují své klienty, aby část úspor přesunuli do investičních fondů

Nejhorší výkonnost za celý rok předvedly fondy zaměřené na asijské akcie, především čínské, či Latinskou Ameriku. Dané fondy se propadly až do ztrát přesahujících 20 procent. Čínské akcie se totiž potýkají s odlivem investorů kvůli hrozbě striktní regulace ze strany čínské vlády.

V rámci asijských rozvíjejících se trhů pak tvořila výjimku Indie, která se oklepala z těžkých covidových dopadů, což se promítlo i do slušných zisků fondů.

„Pražská burza předvedla letos výkon, který tu nebyl šestnáct let. Od začátku roku 2021 se její cena katapultovala o vysokých +38,8 %. To je ale jen kapitálový zisk. Spolu s dividendami, tzv. celkový výnos (kapitálový + dividendový), je to dokonce +45,3 %,“ shrnul Bohumil Trampota z Komerční banky.