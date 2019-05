Američané uvalí cla na dovoz mexických rajčat

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá uvalit cla ve výši 17,5 procenta na dovoz rajčat z Mexika. Informoval o tom server deníku Financial Times. Opatření má následovat poté, co Mexiko a USA nedosáhly v této oblasti dohody. Mexičané odhadují, že opatření by jejich zemědělce mohlo stát 350 milionů dolarů (přes osm miliard korun) ročně.