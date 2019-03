hh, Právo

„Pokud k tomuto kroku nedojde, ČR vyčká, až Polsko předloží přesvědčivé důkazy, že porážky se dělají za veterinárního dozoru a hygiena provozu splňuje legislativní požadavky. V opačném případě vyčkáme na schválení dříve avizované nové legislativy v Polsku, jež by měla zaručit bezpečnost potravin. Pak budou mimořádná opatření vyhlášená v ČR zrušena,“ sdělil v úterý Právu mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Toman má ve středu o celé situaci jednat v Bruselu s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem. Komise vyzvala před týdnem Česko, aby do minulého pátku ukončilo mimořádné kontroly polského hovězího. České ministerstvo zemědělství požadavek 1. března odmítlo.

Dopis Komise do Prahy končil upozorněním, že pokud nebudou česká opatření zrušena, předloží EK věc do deseti dnů členským státům na jednání Stálého výboru pro potraviny EU. Ten by mohl v tomto týdnu rozhodnout o tom, že ČR musí přijaté kroky zrušit. Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda bude až na hlasování členských států, zda česká opatření skončí. Pokud by se je veterináři rozhodli nerušit, nejspíš by ze strany EU přišly sankce.

Více pesticidů v polském zelí

Problémy se teď v Česku řeší i u polské zeleniny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce v úterý oznámila, že v pekingském zelí polského původu našla třikrát vyšší obsah pesticidů, než povoluje právní předpis.

Zeleninu inspektoři odebrali v obchodě Tempo v Bolaticích na Opavsku a zároveň případ došetřují v rámci dodavatelského řetězce, uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.