Novinky, ČTK

„Všechny subjekty byly kontaktovány veterinárními inspektory. Informaci jsme předali i krajské hygieně. Ve všech případech, kdy bylo maso zkonzumováno, došlo předtím k jeho tepelné úpravě. Riziko případné nákazy je tedy minimální,“ uvedl Majer.

Více než 64,5 kilogramu masa zkonzumovali v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Necelých 17 kilogramů masa se snědlo také v Kroměřížské nemocnici, další více než čtyři kilogramy zařízení vrátí dodavateli.

Zhruba 4,5 kilogramu masa snědli v Základní a mateřské škole v Sehradicích na Zlínsku a přes 4,7 kilogramu v restauraci Lípa v Hulíně na Kroměřížsku.

Další desítky kilogramů nezpracovaného nebo pouze částečně zpracovaného masa vrátí do MP Krásno další odběratelé ve Zlínském kraji. Jsou jimi Základní škola a mateřská škola v Ořechově na Uherskohradišťsku, pivovar Vraník z Trnavy na Zlínsku a společnost Krajan Czech ze Zborovic na Kroměřížsku.

Přes 36 kilogramů masa bude dodavateli vracet společnost Zelos z Prostějova. Naopak více než 4,8 kilogramu už zpracoval podnikatel Pavel Šťastný z Blučiny v okrese Brno-venkov. Téměř 11,2 kilogramu masa bylo ve středu dodáno i do hotelu Orchard v Ostravě.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) ve středu oznámil, že veterináři našli na českém trhu 700 kilogramů hovězího masa z Polska nakaženého salmonelou. Doplnil, že Česko začne testovat veškeré polské hovězí maso na zdravotní nezávadnost předtím, než bude uvedeno na český trh.

„U hovězího masa, jež bylo doručeno do skladu v Dolních Jirčanech ve Středočeském kraji 13. února, dnes testy prokázaly přítomnost bakterie salmonella enteritidis,“ řekl ve středu Toman.

Místa, kam bylo podle veterinářů distribuováno hovězí maso nakažené salmonelou.

FOTO: Novinky s použitím Mapy.cz

Maso směřovalo do distribučního centra Makra v Kozomíně, velkoobchodu s potravinami Bikos v Olomouci, do jídelny Kocourek v Brně, do MP Krásno ve Valašském Meziříčí, k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích a na Slovensku do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom. [celá zpráva]