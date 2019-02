bož, Novinky

„Už to zase začíná být napjaté,“ řekl Diess deníku Financial Times. „Smutné je, že to jako zástupci automobilového průmyslu nemůžeme vyřešit sami. Je to spíše vyjednávání o clech mezi Evropskou unií a Spojenými státy,“ dodal.

Odhad nákladů na 2,5 miliardy eur pochází od společnosti Evercore ISI. Tato částka přitom představuje 13 procent očekávaného zisku. „V nejhorším scénáři by se tento odhad zřejmě blížil skutečnosti,“ potvrdil Diess.

Americké ministerstvo obchodu podle médií poslalo v neděli Trumpovi vyjádření, zda dovoz automobilů představuje riziko pro národní bezpečnost. Obsah stanoviska je v tuto chvíli tajný. Pokud by úřad shledal, že bezpečnostní riziko existuje, Trumpovi by to umožnilo uvalit vysoká cla na dovoz, kterými vyhrožuje již delší dobu.

„Pokud by se stanovisko ministerstva obchodu přetavilo v činy, které by poškozovaly evropský export, Evropská unie by svižně a adekvátně zareagovala,“ řekl k tomu podle listu Financial Times mluvčí komise Margaritis Schinas.

Spojené státy nyní uplatňují dovozní clo 25 procent na lehké nákladní vozy a pickupy a 2,5 procenta na menší auta. EU má na dovoz aut z USA jednotné clo deset procent. Trump se opakovaně vyjadřuje, že by chtěl cla na dovoz osobních aut zvýšit na 25 procent. Zároveň odmítl nabídku Evropské komise, že by obě strany cla na dovoz automobilů zcela zrušily.