bož, Novinky

„Tato témata lze snadno oddělit,“ nechal se slyšet Mnuchin v rozhovoru pro televizi Fox. Ministr dodal, že o pondělním vznesení obvinění vůči Mengové dopředu nevěděl. [celá zpráva]

„Plně se soustředíme na neférové ekonomické praktiky,“ upřesnil ministr. „Porušení amerických zákonů nebo sankcí představuje samostatný okruh,“ dodal.

Mnuchin doufá, že navzdory vývoji v případě finanční šéfky Huawei se mu společně se zmocněncem pro obchod Robertem Lighthizerem podaří v jednáních s vicepremiérem Liu He dosáhnout „citelného pokroku“.

Čínský vicepremiér se sejde s Trumpem



Peking však vyjádřil z vývoje kolem finanční ředitelky Huawei rozčarování. „Není ani férové, ani etické využívat bez konkrétních důkazů státní moci k diskreditaci konkrétních firem a k útokům na ně,“ nechal se slyšet mluvčí čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií. Huawei veškerá obvinění odmítá.

Finanční ředitelka Huaweie Meng Wan-čchou

FOTO: Stringer, Reuters

Vicepremiér Liu He nicméně navzdory tomu jednání nezrušil. Na závěr by se měl ve čtvrtek setkat přímo s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Pokud se do druhého března nepodaří dosáhnout dohody, americká cla na dovoz čínského zboží v objemu 200 miliard dolarů (4,5 bilionu korun) stoupnou z deseti procent na 25.

Obchodní válka probíhá od července

Obchodní válku mezi oběma zeměmi Spojené státy zahájily začátkem loňského července uvalením cel ve výši 25 procent na čínské zboží v objemu 34 miliard dolarů (751 miliard korun). Čína v reakci zavedla cla ve stejné výši na stejný objem amerického zboží.

Od té doby proti sobě obě země opakovaně uvalují další opatření. Například na konci srpna začal Washington uplatňovat nová cla ve výši 25 procent na dovoz dalšího zboží z Číny v objemu 16 miliard dolarů (zhruba 356 miliard korun).

Peking uvalil ve stejný okamžik cla ve srovnatelném rozsahu na americké zboží. Obě země momentálně jednají o tom, jak své spory vyřešit. Po tuto dobu trvá příměří, kdy se zavázaly na sebe neuvalovat nová cla.