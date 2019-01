Nynější krizi vyvolal spor o stavbu hraniční zdi či plotu na jihu USA za 5,7 miliardy dolarů (téměř 130 miliard korun), které Kongres částečně ovládaný opozičními demokraty odmítá prezidentu Donaldu Trumpovi dát.

Současný "shutdown" trvá od loňského 22. prosince, kdy americké federální úřady začaly fungovat v omezeném režimu. Zastavilo se financování zhruba čtvrtiny vládních úřadů USA, včetně ministerstva zahraničí, spravedlnosti nebo vnitřní bezpečnosti. Zavřené jsou státem provozovaná muzea a národní parky fungují bez personálu a za finanční pomoci dárců a jednotlivých států.

If you wonder how the shut down is really affecting folks... my brother’s pay stub as an Air Traffic Controller... be better America pic.twitter.com/6XhZ5ROqvx