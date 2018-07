„Čína, Evropská unie a další dlouhodobě manipulují svými měnami a uměle je snižují nízkými úrokovými sazbami, zatímco USA sazby zvyšují, zatímco dolar posiluje a posiluje každý den,” napsal Trump na Twitteru a dodal, že Spojené státy tím přicházejí o svoji konkurenční výhodu.

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day - taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field...