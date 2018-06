Jiří Vavroň, Právo

Mezi rozpočtovými prioritami je zvýšení důchodů o téměř tisíc korun, což pro státní kasu znamená dodatečné výdaje ve výši 38 miliard korun. Vláda také klade důraz na 15procentní růst platů pedagogických pracovníků, zvýšení jejich počtu o 16 tisíc a reformu regionálního školství. Resort tak má dostat přidáno celkem 24 miliard korun.

„Součet jen těchto dvou položek (důchody a školství – pozn. red.) je vyšší než deficit,“ poznamenal k tomu premiér Andrej Babiš (ANO).

Ostatním zaměstnancům, tedy hasičům, policistům, úředníkům či nepedagogickým pracovníkům, by se obnos na platy zvýšil o šest procent.

Celkové příjmy rozpočtu na příští rok naplánovalo ministerstvo financí na 1,432 biliónu korun, o 117,1 miliardy více než v letošním rozpočtu. Výdaje by měly být 1,482 biliónu, z toho výdaje na investice mají stoupnout meziročně o 21 miliard na 78,7 miliardy korun.

Roli při vyjednávání o platech by mohlo hrát také složení nové vlády předseda ČMKOS Josef Středula

V údajích jsou započteny peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů, jako jsou například tzv. norské fondy. Ty by příští rok měly činit 82,6 miliardy korun.

Návrh rozpočtu dává ještě prostor pro dodatečné požadavky resortů v celkové výši do deseti miliard korun. Jednání o definitivních výdajích jednotlivých resortů budou probíhat celé léto.

„Více peněz nárokují ministerstva kultury, zdravotnictví a školství,“ informovala šéfka státní kasy Schillerová.

Ministerstvo financí současně navrhuje jako zdroj úspor a dodatečných volných prostředků omezit neobsazená tabulková místa na jednotlivých úřadech, na které jsou vypláceny peníze. „Krácení se netýká oblasti regionálního školství a parlamentních kapitol,“ uvádí materiál. Opatření by přitom podle ministerstva mělo uspořit 3,4 miliardy korun a snížit počet míst o 2221.

O platech zatím nerozhodnuto

O růstu platů v příštím roce má vláda jasno. Sumu na platy ve veřejné sféře chce zvednout o deset procent. Hodlá přidávat hlavně učitelům a špatně placeným profesím či oborům, v nichž chybějí pracovníci.

Odboráři mají ale zcela jiné představy, a pokud je neprosadí, hrozí i protesty. Odbory veřejného sektoru požadují pro učitele na výdělky o 15 procent více peněz a pro ostatní pracovníky zvýšení platových tarifů o 10 procent, a to už od letošního října. S tím ale vláda, která podle premiéra Babiše odmítá přidávat plošně, nesouhlasí. Chce zvýšit platy ve veřejné sféře především tam, kde jsou nízké, jako například v kultuře.

Ani na úterní schůzce přitom odbory s vládou kompromisní řešení nenašly. „Budeme dále diskutovat o tom, kam ty peníze půjdou, protože nechceme jako vláda přidávat plošně,“ potvrdila Schillerová.

„Budeme dál jednat o možnosti změny v poměru mezi tarifním navýšením a tím, co by zůstalo nadřízeným na nadtarifní složku. Kompromis by se dal hledat v termínu, v poměru mezi objemem a faktickým přidáním do tarifů a v možnosti zrušení první tabulky pro nejhůře odměňované,“ potvrdil předseda největší odborové ústředny ČMKOS Josef Středula.

Ten očekává vstřícnější přístup vlády po vzniku nové koaliční vlády, kde by ministerstvo práce mělo připadnout sociálním demokratům.