Jakub Svoboda, Ivan Vilček, Právo

To vydalo padesátiletý dluhopis už v roce 2007. Například Rakousko emitovalo loni dluhopis dokonce stoletý, v roce 2016 vydaly obligace se stejnou délkou splatnosti i Belgie a Irsko. Podle ekonomů je pro vydávání dlouhodobých státních dluhopisů v posledních letech příznivá doba, protože úrokové sazby jsou ve většině zemí EU stále velmi nízko a státy si na trhu mohou půjčovat relativně levně za výhodný úrok zafi xovaný na mnoho let dopředu.

„Podmínky byly velmi atraktivní. Zabezpečili jsme si financování v objemu půl miliardy na 50 let za velmi stabilních podmínek. To znamená, že podmínky financování jsou pevné na 50 let a úrok je 2,25 procenta,“ informoval slovenský ministr financí Peter Kažimír.

Splatnost těchto slovenských dluhopisů je 12. června 2068. Ředitel agentury pro řízení dluhu a likvidity Daniel Bytčánek potvrdil, že Slovensko využilo příznivou situaci na finančních trzích. „Emise se prodala velmi rychle, v průběhu několika hodin,“ řekl Bytčánek. Nákupu se podle něj zúčastnili investoři z oblasti důchodových a správcovských společností, penzijní fondy a banky z celé Evropy.

V Británii emitují i nekonečné bondy

Padesátiletá splatnost státních dluhopisů není podle ekonomů zase tak výjimečná. Většinou se však jedná pouze o zanedbatelné procento z celkového emitovaného objemu. „V Evropě prodaly takto dlouhé dluhopisy Itálie, Španělsko, Francie či Rakousko,“ upozornil analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Dokonce stoleté obligace vydaly v posledních letech Irsko a Belgie, z mimoevropských zemí Argentina a Mexiko. Takto dlouhé dluhopisy pak v minulosti emitovaly i soukromé firmy jako Ford, Disney nebo Coca-Cola.

Tradice dlouhodobých dluhopisů je ve Velké Británii, kde se vydávají i takzvané nekonečné dluhopisy. „Jde o perpetuitní dluhopisy, které každý rok nesou výnos, ale nemají ohraničenou splatnost. Tyto bondy vydávaly hlavně města – Liverpool, Nottingham, Reading, ale i Londýn,“ řekl Právu analytik Komerční banky Marek Dřímal. V roce 2005 vydal perpetuitní dluhopis Mosambik, v Evropě je vedle Británie mají také Portugalsko a Nizozemsko. Tyto dluhopisy běží, dokud nejsou zrušeny.

Státní dluhopisy se vydávají, když je to třeba k financování rozpočtu či splatného dluhu. „Nyní je stále příznivá doba k natahování splatností. Výnos, který je třeba investorům platit, je i přes dílčí nárůst v historickém srovnání stále velice nízko, takže je pro stát výhodné si ho zafi xovat na delší dobu,“ uvedl pro Právo Vlk.

„Podmínky pro emitování státních dluhopisů jsou z dlouhodobého hlediska stále velmi výhodné,“ souhlasí analytik Raiffeisenbank František Táborský. „Úrokové sazby jsou na historicky nejnižších hodnotách ve většině zemí EU, zejména pak v eurozóně, na kterou se vztahuje měnová politika Evropské centrální banky,“ dodal. Dalším faktorem, který drží výnosy relativně na uzdě, je nervozita spojená s vývojem v Itálii a obchodními válkami.

ČR přijde s 15letou obligací

Pro Česko bylo výhodné vydávat dluhopisy především v roce 2016 a loni. „Zatímco Slováci se mohou financovat levně díky velmi uvolněné politice Evropské centrální banky, která drží úroky v záporu a pokračuje v programu nákupů státních dluhopisů, což brání výnosům ve výraznějším růstu, ČNB začala loni zvedat úrokové sazby. To české dluhopisy začalo zhruba od poloviny loňského roky prodražovat,“ vysvětlil Dřímal.

V Česku má aktuálně nejdelší splatnost dluhopis, který byl poprvé emitován na domácím trhu už v listopadu 2007 s dobou do splatnosti 50 let, jehož celková jmenovitá hodnota v oběhu činí 11,3 miliardy Kč.

„ČR by v současné době byla rovněž schopna vydat na zahraničním trhu 50letý státní dluhopis denominovaný v euru, avšak za cenu zvýšeného měnového rizika portfolia státního dluhu z důvodu obtížného měnového zajištění jistiny takto dlouhého dluhopisu. MF v posledních letech vydává státní dluhopisy na domácím trhu v celém segmentu výnosové křivky, čímž využívá výhodných podmínek na tomto trhu,“ sdělil Právu Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí (MF).

Jak dodal, letos se MF podařilo umístit státní dluhopisy na domácím trhu s průměrnou dobou splatnosti 9,4 roku, což představuje historicky nejvyšší úroveň.

Předminulý týden Česko vydalo hned tři dluhopisy, jejichž prodaná jmenovitá hodnota činila celkem 18,5 miliardy korun. Dluhopis se splatností 11,4 roku se podle Vintrlíka prodal za více než 8,2 miliardy korun při průměrném výnosu 2,2 procenta. 22. června má ČR vydat dluhopis se splatností 15,5 roku. S letošní splatností byly ke konci dubna v oběhu české státní dluhopisy za 240 miliard korun.