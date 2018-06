Itálie se chystá potopit obchodní dohodu CETA mezi EU a Kanadou

Italská vláda parlamentu doporučí, aby neratifikoval dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií (EU) a Kanadou. Uvedl to italský ministr zemědělství Gian Marco Centinaio (Liga Severu). Řím by tak mohl potopit celou dohodu a uštědřit úder společnému úsilí Bruselu a Ottawy podpořit volný obchod tváří v tvář americkému protekcionismu, uvedl list Financial Times.