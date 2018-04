tov, Novinky

Ceny ropy Brent rostou už šest dní v řadě, v úterý dočasně vyskočily až na 75,27 dolaru za barel.

Spojené státy 12. května rozhodnou, zda opustí jadernou dohodu s Íránem a obnoví sankce. Takový krok proti třetímu největšímu producentovi „černého zlata” v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) by mohl omezit dodávky této suroviny.

Tamas Varga ze společnosti PVM, která obchoduje s ropou, řekl, že za posledním zdražováním stojí právě hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa směrem k Íránu. Trend ovšem odstartovalo již loni rozhodnutí OPEC a některých dalších zemí včetně Ruska omezit produkci ropy.

Trump varoval, že pokud evropští spojenci neodstraní „strašné nedostatky“ v dohodě s Íránem do 12. května, obnoví USA vůči předoasijské zemi ekonomické sankce. Další země, které dohodu podepsaly – Velká Británie, Francie, Německo, Rusko a Čína – chtějí pokračování dohody. Írán výměnou za uvolnění mezinárodních sankcí slíbil zastavit svůj jaderný program.

Dražší benzín i nafta



Zdražování ropy pocítí i řidiči u tuzemských čerpacích stanic. Benzín a nafta zdražují poslední měsíc, průměrná cena benzínu Natural 95 se dostala nad 31 korun za litr a nafta stojí v průměru přes 30 korun za litr, vyplývá z údajů společnosti CCS.

Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka ceny dál porostou i kvůli obavám z konfliktu v Sýrii. „Ten vytváří obavy z možného rozšíření do dalších oblastí Blízkého a Středního východu. Spekulanti proto zvýšili své nákupy ropy na rekordní úrovně,“ řekl ČTK. Dodal, že do léta by se ceny pohonných hmot v Česku mohly zvednout až o 70 haléřů.