Po přijetí rozpočtu, který vznikl díky dohodě republikánů a demokratů, přitom Bílý dům uvedl, že prezident svůj podpis připojí. Pokud by Kongres rozpočet neschválil, neměla by federální vláda peníze na svůj provoz už od páteční půlnoci.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.