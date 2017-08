„Nečekala bych, že budou nejasnosti v emisních testech takovým způsobem využívány. To není v pořádku a jsem kvůli tomu také naštvaná a velmi rozčilená,“ prohlásila kancléřka. Proto hodlá postupovat tvrdě vůči automobilkám, které se podle ní dopustily velkých chyb a přišly o důvěru.

Na podzim by se měl uskutečnit druhý dieselový summit, na němž se prověří, jaké výsledky přinesly aktuální kroky německých automobilek. Ty se na prvním podobném summitu zavázaly, že upraví software u 2,8 miliónu dieselových automobilů, aby v průměru až o 30 procent snížily jejich emise oxidů dusíku.

Dalších 2,5 miliónu vozů musí už na základě dřívějších rozhodnutí upravit koncern Volkswagen. Dohoda počítá i s příspěvky automobilového průmyslu do fondu vlády na udržitelnou mobilitu ve městech nebo s pobídkami pro nákup nových aut. [celá zpráva]

Kancléřka kritizovala Schrödera



Merkelová dále vyjádřila přesvědčení, že by nebylo spravedlivé, aby přední manažeři automobilek na konci roku dostali vysoké bonusy. Konečné rozhodnutí je podle ní ale na automobilkách.

Spolková kancléřka se v rozhovoru pustila i do svého sociálnědemokratického předchůdce Gerharda Schrödera, který má nastoupit do vedení ruského státního energetického giganta Rosněfť. „To, co pan Schröder dělá, podle mě není v pořádku,“ nechala se slyšet. [celá zpráva]