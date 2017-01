„General Motors posílá model Chevy Cruze vyrobený v Mexiku bezplatně přes hranice americkým prodejcům. Začněte vyrábět v USA, nebo zaplaťte vysokou dovozní daň!” vzkázal Trump automobilce na Twitteru.

Automobilka v reakci uvedla, že vozy Chevrolet Cruze prodávané na americkém trhu, vyrábí na území USA.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Januar 2017

Trump nedávno uzavřel dohodu s výrobcem klimatizace Carrier, kterého opakovaně kritizoval. Budoucí prezident společnost přesvědčil, aby 1100 pracovních míst z Indiany nepřesouvala do Mexika. Firmě výměnou slíbil daňové pobídky v celkové výši přesahující sedm miliónů dolarů (zhruba 178 miliónů korun). [celá zpráva]

Trump v prezidentské kampani dlouhodobě kritizoval americké společnosti, které vyrábí zboží kvůli nižším nákladům v Mexiku a následně je dováží zpět do USA. Opakovaně pohrozil zavedením 35procentní dovozní daně, respektive cla. [celá zpráva]

„Pokud by opravdu došlo k omezení levného dovozu z Mexika a zvýšení domácí výroby, znamenalo by to jen špatnou zprávu pro amerického spotřebitele. Musel by totiž v koncových cenách dražší výrobu uhradit,“ řekl už dříve Novinkám analytik společnosti Cyrrus Jiří Šimara.