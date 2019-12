Zrušme společně superhrubou mzdu, nabídl Fiala premiérovi

„My chceme zrušit superhrubou mzdu. Vy chcete zrušit superhrubou mzdu. Tady mám takový papír ... Podepište to a do roka a do dne zrušíme superhrubou mzdu,“ nabídl Fiala premiérovi a předložil mu dokument, v němž by se oba politici k tomuto kroku zavázali.

Babiš to však odmítl. „Pan předseda mluví o zrušení superhrubé mzdy. Je to megapodvod, povedli lidi. Víte, kolik by to stálo peněz, kdyby se zrušila superhrubá mzda? 80 miliard. Deficit by byl 150 miliard. Ratingy jsou pryč. Toto je demagogie, zničilo by to celé naše hospodaření,“ prohlásil Babiš.