Zrada to nebude, do vlády půjdeme i bez vás, vzkázal Rakušan Pirátům

„Pokud by (a to si velmi nepřeji) Piráti hlasovali proti vstupu do vlády, tak se nejedná o nějakou zradu ze strany STAN. Měli bychom tady situaci, kdy orgány dvou koaličních stran mají rozdílný názor na stěžejní rozhodnutí celé koalice. To je demokracie, nikoliv podvod,” uvedl Rakušan.