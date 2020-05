Otevřela se muzea i obchodní centra. Doufají, že zmírní ztráty

„Nechali jsme otevřený pouze jeden vchod do našeho komplexu, tedy přes historickou budovu a tady v podstatě máme turnikety a také kustody, kteří to budou sledovat a počítat, abychom se dostali do té stovky, což je asi největší limit pro tuto budovu, protože ona je veliká a vejde se sem mnohem víc lidí a sto lidí je vlastně jenom málo, na druhou stranu jsme chtěli otevřít aspoň symbolicky, protože si myslíme, že lidé po té dlouhé karanténě by měli mít možnost navštívit muzeum,“ popsal novou situaci Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.