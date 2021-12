Zneužívání léků na předpis roste

V roce 2020 bylo 1896 lidí léčených pro poruchy způsobené užíváním psychoaktivních léků. Před deseti lety to bylo jenom 1230.

Konzumace stoupá v celém západně kulturním světě a je několik možných interpretací, proč se tak děje. Je spousta úzkostných lidí, mají panické ataky, poruchy spánku, takže sáhnou po tom, co funguje. Doktoři to rádi předepíšou, protože se zbaví pacienta,“ řekl Právu psycholog a specialista na drogy Ivan Douda.

Ženy tvoří přibližně dvě třetiny pacientů léčených pro závislost na sedativech a hypnoticích. Většina případů (74 %) je ve věku 45 a více let.

„Ženy často kombinují prášky a alkohol, takže zatímco průměrná délka léčby na protialkoholním byla u mužů tři měsíce, u žen to byly čtyři. Tyto výsledky je ale obtížné interpretovat, protože tam musí být ochota jít se léčit. Jestli rodina snáze dotlačí ženu jít se léčit, popřípadě dotyčná žena má odpovědnost vůči dětem, tam je možná spousta interpretací,“ sdělil Douda. Problém je podle něho v nízké informovanosti lidí, kteří takové látky užívají.

„Nejsou dostatečně varováni, že jsou to prostě drogy. Droga je chemická látka, která ovlivňuje psychiku. Takže i léky na spánek, uklidnění, proti bolesti, proti úzkosti nebo pro povzbuzení jsou také drogy,“ uvedl Douda. Problém může přerůst do vážných zdravotních komplikací a silné závislosti.

Zvláštní kategorii tvoří mladí lidé. Léky bez předpisu alespoň jednou v životě zkusilo celkem 14,4 % studentů. V anketě uvedli, že se za tímto účelem chtěli „dostat do nálady“, přičemž zneužívání léků opakovaně uvedlo 5,2 %. „Užívání léků na předpis i bez předpisu uvádějí častěji dívky a studenti odborných škol bez maturity,“ varovala studie.

Monitorovací středisko v této souvislosti rovněž upozornilo na rozmach prodeje léků na černém trhu. „Pokud mají lidé závislí na psychoaktivních lécích potíže s jejich získáním ze standardních zdravotnických zdrojů nebo od rodiny či známých, přichází na řadu nelegální nabídka na internetu,“ uvádí zpráva s tím, že takováto dostupnost léků je značná, a to i na tuzemských webových stránkách, které se zabývají bazarovým prodejem jinak neškodného zboží.

„Lidé si přes internet nacházejí informace a zdroje. Mohou si tam vybrat zrovna to, co jim vyhovuje. Toho, kdo mu říká, že mu daná látka pomáhá, a ne to, kde někdo varuje a popisuje účinky,“ uvedl psycholog Douda problémy spjaté s nabídkou látek online.