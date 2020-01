Zmocněnec vlády pro IT k e-shopu zdarma: Použijeme všechno, co programátoři vytvoří

Využije stát e-shop na dálniční známky, který chtějí přes víkend vytvořit programátoři? Říkali, že ho vládě nabídnou zdarma.

Určitě ano. Bavili jsme se o tom s Tomášem Vondráčkem (podnikatel, který víkendový hackathon organizuje - pozn. red.). Všechno, co vznikne, chceme použít. Jestli to bude ucelené funkční řešení a oni nám ho předají, tak to bude darovací smlouva, to už je věc právníků.

Programátoři se sejdou v pátek na takzvaném hackathonu. Nazývá se tak akce, během které programátoři intenzivně pracují na zadaném projektu. Cílem je vytvoření IT aplikace.



Co jako vládní zmocněnec pro IT říkáte na to, že stát není schopen zařídit informační systém a programátoři to musí vzít do vlastních rukou a uspořádat takovou akci?

To, co se stalo, se stalo. Ale chci se na to dívat i pozitivně. Ukazuje se, že lidem to není jedno a ukázalo se, že se dá spolupracovat. Zakázka se udělala špatně, neměla být celá utajená. Seděl jsem s bezpečnostními složkami a celé řešení jsme přemalovali. Požadavky na utajení se nám podařilo dát jen do některých částí a zakázku budeme soutěžit jako otevřenou.

Kolik by nakonec ta zakázka mohla stát? Než ministr Kremlík skončil, tak říkal, že by měla být levnější než 400 milionů, ale nebyl schopen říct o kolik.

Počkáme, co se stane přes víkend. Nechtěl bych, aby něco vzniklo, a my bychom se k tomu postavili zády. Když vznikne funkční část e-shopu, funkční platební brána, funkční podatelna, tak jsme v pohodě a převezmeme to a budeme soutěžit jen podporu. Můžeme rovnou vypsat zakázku na podporu. Potom máme utajenou část. Vezmeme si firmy, které jsou schopny to dělat, a uděláme to jako soutěž.

Vypadá to, že stát je oproti soukromé sféře dost pozadu, co se IT týče.