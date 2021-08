Zmírnění restrikcí nás nevytrhne, tvrdí hospodští i galeristé

Podobně to vidí mluvčí plzeňské Západočeské galerie Ondřej Kozibratka. „Už od srpna k nám může tolik návštěvníků, že to v běžném režimu plně dostačuje,“ sdělil Právu. „Například ve výstavní síni Masné krámy je současná povolená kapacita 95 lidí a tolik se jich tam najednou prakticky nikdy nesejde, tedy pokud se uvnitř nekoná nějaká kulturní akce, a pro ty jsou zase stanovené jiné limity,“ podotkl Kozibratka.

„Měli bychom se přestat koukat na císařovy nové šaty a přestat si hrát na schovávanou. My jako provozovatelé netvrdíme, že všude sedí čtyři lidi u stolu, a ministerstvo zdravotnictví by si to mělo přestat myslet,“ řekl Právu restauratér a člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Luboš Kastner.