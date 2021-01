Zmar, rezignace, jede se na setrvačník. Odvykací kliniky v korona krizi praskají ve švech

„Mohu popsat důsledky současného dění na klinickou část za naše zařízení, i za jiná, s jejichž vedoucími jsem v úzkém kontaktu. I v létě, kdy o naše služby není běžně takový zájem, byl velký nápor. Natož teď v zimě, kdy je vždy vyšší. Teď je ale extrémní. Ilustrují to i čekací lhůty, které jsou strašně dlouhé. Běžně v zimě pacient na přijetí do léčby čekal týden, nyní je to měsíc a půl až dva,“ popsal Právu Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. (Adiktologie se zabývá prevencí, léčbou a výzkumem návykových látek a jiných forem závislostního chování, pozn. red.)

Dlouhá čekací doba si podle Miovského vybere daň jak na životech, tak v ekonomice.

„Může tak být zmařena práce, kterou odvedou ambulance, když léčený nenastoupí do programu, a je také vysoké riziko, že s takovým člověkem úplně ztratíme kontakt. Rozpije se znovu a my ho už nezachytíme. A nejnákladnější část léčby, kterou je detox, tak přijde vniveč,“ upozornil adiktolog.

Za to, že se odborné pomoci nedostane těm, kteří ji skutečně potřebují, nemůže podle něj jen nárůst alkoholismu a jiných závislostí v době pandemie.

„To, co se nyní děje, mnoha lidem zhoršilo i jejich životní podmínky a k nástupu do léčby mají také sociální důvody,“ pokračoval Miovský.

Pro sociálně slabší, například lidi bez domova, je pobyt v léčebně určitá strategie, kterou redukují životní náklady. Sociální hospitalizace pak někdy omezují kapacitu pro ty, kteří jsou na léčbu připraveni a motivováni,“ doplnil.

Češi pijí stále víc

To, čeho si odborníci na léčbu závislosti všimli v jarní adiktologické studii, pokračuje a zhoršuje se. Už před pandemií Češi obsadili třetí nejhorší příčku v pití litru alkoholu na osobu starší patnácti let ve studii OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) z roku 2019.

Jarní průzkum Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR pak ukázal, že během nouzového stavu začalo víc pít alkohol 18 % Čechů, nejvíce ve věku 27 až 35 let.

Podle Miovského to není překvapivý důsledek řešení úzkostí a strachu, ale i obvyklá touha po pozitivní změně nálady. „Studie z první vlny běží dál a já mohu v tuto chvíli říct, že fenomén pokračuje. To znamená, že rizikové skupiny více podléhají zmaru a prohlubuje a stupňuje se jejich závislost,“ uvedl klinický psycholog.

„I lidé ze standardní střední třídy jsou podráždění, rezignovaní. Je to i můj osobní pocit. Jedeme na setrvačník, vidím to všude kolem sebe. Zmar. Jen už aby to nějak dopadlo,“ dodal.

„Důsledkem jsou lidé v depresi, trpící úzkostí. Musíme očekávat, že až to nejhorší skončí, bude obrovský nápor na klinickou psychologii i psychiatrii. Jak u dospělých, tak i u dětí. Jakmile se budou moci vrátit do škol, čeká nás velmi výrazný náraz. Bylo by naivní si myslet, že zmizí opatření, pandemie skončí a lidé a děti se hned vrátí v klasické výkonnostní podobě. Bude trvat, než se režim znovu nastaví a stabilizuje,“ varuje Miovský.

I v této situaci existují ale lidé, u kterých můžeme pozorovat úplně opačný trend.

„Vidíme to nyní nejen na horách nebo u lidí, kteří se začali otužovat a nepijí. To by se letos snad mohlo i pozitivně promítnout do devátého ročníku akce Suchý únor,“ konstatoval přednosta Kliniky adiktologie VFN.