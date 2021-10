Životnost opravené D1 je 30 let, zkolaudována má být v příštím roce

V současné době se ještě dokončují práce na třech úsecích, týkají se například vegetace. Hotové by měly být do konce letošního roku. „Případně některé záležitosti, jako je odvoz stavebního materiálu, budou probíhat ještě na jaře 2022,” dodal Mátl. Podle něj by to nemělo mít žádný dopad na provoz. ŘSD se podle Mátla bude podílet na opravách silnic poblíž dálnice, které byly poškozené navážením stavebního materiálu nebo které sloužily jako objízdné trasy, například při bourání dálničních nadjezdů. Opravovat by se měly příští rok. ŘSD o tom ještě bude jednat s krajskými silničáři a samosprávami. Možné náklady Mátl odhadl i na několik stovek milionů korun.