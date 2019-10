ON-LINE: Vláda se pokouší protlačit ve Sněmovně zvýšení daní

9:15 - Jako první se slova ujala poslankyně Starostů Věra Kovářová. Cupovala například návrh na zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí z tisícikoruny na dva tisíce korun.

„Opět je to jednoduchý způsob, jak vytáhnout peníze z kapes daňových poplatníků,” uvedla na plénu.

Kromě daňového balíčku má Sněmovna na pořadu mimořádné schůze také navýšení rodičovského příspěvku. Na to se ale zřejmě nedostane.

Opoziční ODS , Piráti , lidovci , TOP 09 a STAN proto iniciovali další mimořádnou schůzi, která se bude konat příští pátek. Na té by opozice chtěla schválit navýšení rodičovského příspěvku.

Navýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc korun vyjde stát příští rok na 8,6 miliardy. Daňový balíček má podle údajů ministerstva financí přinést v roce 2020 do státní kasy zhruba 8,9 miliardy korun.

Spotřební daň z cigaret se má podle návrhu zvýšit z 27 procent na 30 procent u procentní části a z 1,46 koruny na 1,61 koruny na kus u pevné části sazby. Krabička by tak mohla zdražit až o 13 korun.

Vláda chce také zvýšit poplatek za vklad do katastru nemovitostí z tisícikoruny na dva tisíce korun. Další oblastí, které se novela dotýká, je pojišťovnictví. Podle předlohy se má snížit uznatelnost technických rezerv u pojišťoven.

Opozice poukazuje na to, že premiér Andrej Babiš (ANO) před volbami sliboval, že nebude zvyšovat daně, ale jeho kabinet to přitom teď dělá. Podle opozice na to lidé doplatí.