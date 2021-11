Na ženu s variantou omikron upozornil praktický lékař

Na ženu, u níž byla potvrzena koronavirová varianta omikron, upozornil hygieniky její praktický lékař. Žena za ním přišla do ordinace poté, co se u ní projevily drobné obtíže. V České televizi to v neděli řekl Vladimír Valenta, šéf Krajské hygienické stanice v Liberci. Lékař podle něj nechal ženě na místě udělat antigenní test, a protože věděl o jejím návratu z Afriky, obrátil se na Krajskou hygienickou stanici v Liberci.