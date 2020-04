Zemřel filosof Ladislav Hejdánek

Ve věku 92 let zemřel filozof, publicista a někdejší disident a mluvčí Charty 77 Ladislav Hejdánek. Uvedl to v úterý Český rozhlas, kterému to řekla Hejdánkova příbuzná, režisérka Hana Kofránková. Za normalizace byl Hejdánkovi odepřen přístup na akademickou půdu a byla mu znemožněna veřejná činnost, v 80. letech tak pořádal bytové semináře. Po roce 1989 působil na Univerzitě Karlově.